Kiko J explica si su agencia de influencers le ha rechazado y termina enfadando a Belén Esteban: "Miente más que habla"

Adela ha preguntado a Kiko Jiménez si ha tenido algún problema con sus redes sociales en ‘Sálvame’ , él ha dicho que no, pero la presentadora le ha asegurado que el equipo de investigación del programa “sabe que sí” y que se ha metido en un problema: “Es algo que tú has colgado”.

“A mí no me preocupa, pero parece que a vosotros sí”, ha entonado Kiko J antes de saber la información que el programa iba a mostrar. Pero lo que parece es que Kiko Jiménez habría subido a sus redes sociales un storie con publicidad encubierta de una página de contactos y esto habría descubierto por sus jefas, entre las que se encuentra Dulceida.

Las informaciones son que “su agencia de influencers le ha rechazado” , pero el colaborador lo ha negado por completo: “Es falso, no me han echado de la agencia ni mucho menos , tampoco me han dado un toque de atención”. Kiko asegura que él, libremente opinó de un tema como hace en muchas ocasiones: “Aquí hablamos también de muchos temas y eso causa un debate en las casas. Hago referencia a una viñeta que me envían, la comento y abro debate para ver qué le parece a mis seguidores".

En medio de todo esto, un comentario de Kiko Jiménez que tiene que ver con todo esto, en el que incluye a Belén Esteban y Kiko Matamoros, esto ha enfadado tremendamente a su compañera: "Yo no hago lo que has hecho tú, lo que tengo es una empresa con mucho trabajo y sudor que nos cuesta. Siempre, como le pica. Es que es muy fuerte, que no compare. Yo no hago nada para que contraten, que quede muy claro. No te digo, que miente más que habla".