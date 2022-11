La tremenda emoción de Terelu Campos al ver la despedida de Rocío Carrasco de 'En el nombre de Rocío'

Terelu Campos , al ver este emotivo momento, no ha podido evitar emocionarse en directo desde el plató de 'Sálvame'. Adela González ha dicho unas palabras ante esto: "Me ha gustado mucho la frase de que se ha convertido en referente para muchas mujeres, como se incrementaron las llamadas al 016, eso es lo más importante".

Kiko Hernández ha recalcado lo importante que es esto que ha dicho su compañera y no en pensar con la persona con la que estás en toda esta historia. Algo que ha recalcado Terelu: "Esto no es estar con unos y con otros, no consiste en eso".