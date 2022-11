Kiko Hernández estalla como nunca contra Belén Rodríguez: "¡Te vas a cagar!"

Kiko Hernández no puede más y tras recibir más mensajes a través de María Patiño se pilla un tremendo enfado

El colaborador termina pidiendo perdón por las formas en las que se ha puesto en directo

Kiko Hernández ya no se corta con Belén Ro y le lanza un mensaje: "Estás equivocada"

Kiko Hernández, que comenzaba el programa asegurando que no lo está pasando bien con su distancia con Belén Ro, no ha podido evitar estallar cuando María Patiño ha recibido mensajes de Belén Ro en directo, algunos que ha podido leer y otros que el colaborador ha tenido que hacerlo en privado, y por los que no ha podido contenerse en el plató.

Kiko Hernández no puede más y estalla con Belén Ro

El primer mensaje que ha mandado la periodista lo ha leído María Patiño, pero según ha ido lanzando más, la presentadora se ha negado a hacerlo público, por el bien de Belén y de Kiko H. Pero el colaborador ha pedido leerlos y lo ha hecho en privado de la mano de los directores. Pero tras esto, ha entrado al plató y no ha podido evitar reaccionar: "No me hace daño lo que he leído, tú crees que sí por cómo estás ahora. Lo único que deseo es que te cures. Yo nunca me metería con un amigo, pero si me dan una patada, la siguiente la doy yo".

El tremendo enfado del colaborador en directo

Pero esto no ha sido todo, Patiño ha seguido recibiendo más textos de Belén Rodríguez y esta vez, el colaborador no ha podido controlarse más, hasta ese momento había intentado relajarse, pero este le ha hecho salir del plató y entrar muy enfadado, dirigiéndose a la que era su amiga: "Te vas a cagar, conoces mi versión dulce no la heavy. Menos mal que lo veo en directo, no quiero cogerme estos rebotes en mi casa”.

Kiko H pide perdón por las formas