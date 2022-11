Kiko H, muy enfadado con un testigo que dice haberle visto en actitud cariñosa con Fran Antón: "¡Es mentira!"

Una testigo afirma que ha podido ver a Kiko Hernández y a Fran Antón: “Su actitud es muy cariñosa, no como amigos, como más”. “Aquí tiene su refugio de cuando tiene libre, cuando los ves en actitud cuando están cenando es muy cariñoso. Dos hombres no se ponen en ciertas actitudes como coger algo y dártelo a ti en la boca, eso lo he visto yo”, explica. Y asegura que ha ido en más ocasiones con él a Vejer.