Chelo García Cortés no gana para disgustos después de haber presentado su libro, 'Sin límites'. Por un lado, ha tenido que enfrentar el no haberle dicho a María Patiño que finalmente no presentaría su libro (habiéndoselo pedido); y ahora ha escuchado en 'Sálvame' cómo José Manuel Parada se ha dirigido indignado hacia ella.