Kiko Hernández ha reconocido que lo criticaron mucho en su anterior obra y que al principio le dolía. “Me decían que por qué me metían dónde no me llaman”, ha desvelado. “Ahora me quedo con las críticas buenas. Las redes sociales no las leo”, expresa Kiko. Además, asegura que sus compañeros actores lo han ayudado a crecer en su nueva etapa como actor.