Begoña Gutiérrez, sobre Isabel Pantoja: "Me sentí en algún momento violentada porque entraban en detalles íntimos que a mi no me interesaban"

El colaborador ha explicado lo que ha dicho Begoña en esa conversación: "¿Esta tía va a decir que alguien es bollera cuando yo en muchas ocasiones me he sentido intimidada por Isabel Pantoja?". Y ha incidido que en las conversaciones entre Beñoga e Isabel Pantoja "tenía que irse antes al cuarto porque se sentía intimidada".

Tras esto, Begoña se ha subido al pulpillo para explicar lo que ha dicho Kiko H. "Me sentí en algún momento violentada porque entraban en detalles íntimos que a mi no me interesaban", ha entonado ella. Y ha explicado el motivo por el que sintió esto: "Puede tener amistad con una persona, pero hay determinadas situaciones que cuenta que ha vivido con otra persona del mismo sexo que a mí no me interesan". Personas que asegura "que eran conocidas" y apunta a que le contaba detalles "íntimos con una cantante".