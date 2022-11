Norma Duval ha reclamado en público al hijo de Carmen Sevilla que la deje ir a ver a su gran amiga, ya que le gustaría despedirse de ella. La vedette denuncia que Augusto no contesta a sus llamadas y que está apartando a las amistades de su madre.

Sin embargo, Lydia Lozano ha querido contrastar esta información en directo llamando a Augusto, el hijo de Carmen Sevilla. “A mi no me ha pedido nada, si quiere algo que me llame”, ha dicho tajante sin querer responder a más preguntas.