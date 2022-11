Alba Carrillo estalla contra José Antonio Avilés por sus informaciones sobre Jorge Pérez: "No te voy a pasar ni una más"

Además, José Antonio Avilés mantiene que Alba y Jorge e han visto a solas en otras ocasiones: "En Madrid, en la cafetería de un hotel. Sus encuentros era conocidos". Estas palabras del colaborador han hecho reaccionar a Alba Carrillo a tras de las redes sociales: "Esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir una de sus patrañas otra vez esta tarde en televisión. No es suya la culpa, él ha demostrado en incontables ocasiones que no tiene escrúpulos". Y asegura que lo va a tener que lo que ha dicho lo va a tener que demostrar: "A ver cómo te lo montas porque ya no te voy a pasar ni una más".