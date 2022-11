Marta López confirma que Jorge Pérez fue a su casa tras hablar con Alba Carrillo: "Me fui a dormir y cuando me levanté ya no estaban"

Además, dejaba claro que está en ‘Sálvame’ hablando con el consentimiento tanto de Alba como de Jorge. Y es que siente que la han dejado “con el culo al aire” tras saberse que Jorge le confesó a su mujer que había estado en casa de Marta aquella noche: “Hablé con dirección y les dije voy a decir lo que me dejen contar, estoy con su consentimiento de contar la verdad de lo que pasó, si no, hubiera seguido callada”.

Sin embargo, antes de salir llegaron a un acuerdo, les preguntó si eran conscientes de lo que se iba a decir: “Dijimos, ‘aquí no ha venido nadie ni ha pasado nada, no me dejéis con el culo al aire, no quiero saber nada. Se pacta los tres”.