Jorge Pérez desmiente haber tenido algo con Alba Carrillo: "Nada es nada"

Marta López ha sufrido una pillada durante un corte de publicidad en ‘Sálvame’. Cristina Porta le preguntaba por qué no habían contado que Jorge había estado en su casa si Jorge lo quería contar y la colaboradora no podía dar crédito a lo que escuchaba: “Es mentira, si se la ha tirado en mi casa”.

Minutos después llegaba el desmentido de Jorge, que le escribía este mensaje: “Yo no digo a Marta que ha pasado NADA entre Alba y yo porque no es verdad, es ABSOLUTAMENTE MENTIRA” lo que dice Marta, nada es nada”.

Por otro lado, el exguardia civil afirma que sigue en casa con su mujer y que no es cierto que, como se ha dicho, haya dormido en casa de su representante: “He dormido todos los días en casa, no he visto a mi representante en toda la semana”.