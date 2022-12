‘Sálvame’ desvela la versión que Jorge Pérez le ha dado a su mujer, Alicia Peña, de lo que pasó con Alba Carrillo

Según la información del periodista, Jorge habría explicado la visita a casa de Marta López por una cuestión de logística. Al parecer, le dijo a su mujer que dejó su coche en casa de Marta y que fue tras la fiesta para recogerlo pero que se dio cuenta de que no estaba “en condiciones” para conducir y se habría quedado en casa de Marta hasta que estuvo preparado.

“Su mujer sigue creyendo esta versión”, asegura José Antonio Avilés y concluía: “Dice que entre ellos no pasó nada y que cuando se recupera coge el coche y vuelve a casa”.

"No te tengo miedo", decía Marta López mirando a cámara y aseguraba que Jorge se está planteando tomar medidas legales contra ellas.

Además, la colaboradora de 'Sálvame' perdía la paciencia con la actitud de la pareja: "No sé cómo no os da vergüenza, yo ya enfadada, que lo sepáis". Y es que Marta está harta de las críticas: "Estoy cansada de que digas que los de la tele somos gentuza, que digas que estamos todos compinchados para arruinaros la vida, no tenemos ningún afán".