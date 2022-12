Cristina Porta cuenta lo que le pasó con un conocido jugador de fútbol: "Me decía de quedar y..."

Cristina Porta ha lanzado un claro mensaje a los que se han puesto en su contra desde que es nueva colaboradora de 'Sálvame'. Ella no se asusta y lanza un mensaje muy clarito a sus detractores a solas y desde el centro del plató: "No me voy a ir". Pero esto no ha sido todo, ella se ha sincerado y ha hablado algunas de las situaciones que ha vivido como periodista mujer .

A colación de esto, Porta ha hablado de situaciones que ha vivido: "He vivido situaciones que me han pasado por ser mujer . No es fácil, somos poquitas, es un mundo donde hay más hombres por estadística. Asegura que es algo que nunca ha denunciado, pero que es algo insistente: "Lo intentas sobrellevar".

Ella ha contado una anécdota que le pasó con un jugador de fútbol muy conocido del Real Madrid: "Me decía de quedar, yo no era tajante un poco por miedo porque estaba trabajando allí. Insistía mucho con un café y le dije que no. Un día estábamos grabando. Le dije: 'Hola, buenos días' y él tapó la cámara y me dijo: 'A ti no te voy a contestar'. Y luego me dijo: 'no, hasta que no te tomes un café".