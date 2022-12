Tensión entre Pipi y Carmen Borrego: "No digieres que tu hijo se lleve bien con su padre y tu nuera con su suegro"

Carmen Borrego está destrozada porque su hijo no le habla . La colaboradora ha explicado que estas fechas navideñas son delicadas porque no van a ser como siempre. “Yo normalmente como con él el día de Reyes porque la Nochebuena la pasa con su padre”, ha explicado.

Carmen Borrego se ha levantado después de este ataque y le ha dicho a su compañero que por “ahí no va a pasar”. “No hables de ese señor que no es público”, le ha recriminado. Además, le ha dicho: “¿Tú te crees que yo como madre me va a importar que mi hijo quiera a su padre?”.