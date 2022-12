Tamara Falcó abre la puerta al amor con Hugo Arévalo: "Quiere conocerle"

Mucho se ha hablado de la supuesta nueva ilusión de Tamara Falcó y su amigo Hugo Arévalo. Se ha hablado de traición dado que sería íntimo amigo de Íñigo Onieva, pero ella asegura que le conoce desde hace muchísimo tiempo y no porque fuera amigo de su ex. De momento no hay nada, pero han tenido “un par de dates” y le apetece conocerle.