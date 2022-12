María Patiño hace autocrítica: "Lo hice mal, me crecía con los débiles"

María Patiño abre su corazón, comparte sentimientos muy íntimos y hace autocrítica en nuestras páginas: "Lo hice mal, me crecía con los débiles".

María Patiño le ha abierto su corazón a Terelu Campos. Aunque no es muy aficionada a hablar de su vida, gracias a la confianza que tiene con su compañera ha logrado relajarse.

"Me pillaste con la guardia baja el día que me pediste el reportaje. No sé por qué te dije que sí", ha bromeado con Terelu Campos a lo largo de este reportaje.