Víctor Janeiro le agradece a Belén Esteban su apoyo: "Le mando un beso fuerte"

Belén Esteban también aplaudió en 'Sálvame' la labor de la mujer de Víctor, Beatriz Trapote, como su defensora en plató. La periodista madrileña se mostró muy agradecida con ella y aseguró que los problemas del pasado habían quedado atrás: "Todo lo que pasó, pasó, pero me siento muy en la línea de Belén, le deseo todo lo mejor y, por supuesto, forma parte de nuestra familia porque Andrea es nuestra familia".

Ante estas palabras, la colaboradora aseguró que ellos ya no tenían relación personal, pero que había querido apoyar públicamente a Víctor porque es "muy justa" y consideraba que él había sido el mejor concursante y granjero de la primera edición de 'Pesadilla en El Paraíso': "No lo hago para que me agradezca nada".