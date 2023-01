Belén Ro pasó semanas alejada de los platós de televisión y en su vuelta ha optado por el silencio. Comentó ‘Pesadilla en El Paraíso’, pero no habló de sus polémicas mediáticas. Pero ¿Fue por petición de la periodista? Belén Esteban negaba: “No he hablado con ella de eso, pero me extrañaría que dijera ‘de este tema no hablo”.