Kiko Hernández reacciona a la vuelta de Belén Ro a la televisión: "Me alegro de que trabaje"

María Patiño ha querido saber si Kiko si ha felicitado a Belén Ro la Navidad, a lo que él ha contestado con un rotundo "no". Y tras esto, ha dicho unas palabras sobre la vuelta de su examiga a los platós de Telecinco: "Me da igual, no la vi, me saltó una noticia de que volvía a trabajar. Te digo la verdad, me alegro que trabaje, que vuelta a su vida y ojalá retire la demanda que tiene aquí puesta y pueda volver".