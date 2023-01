Carmen Borrego 'brota' tras desvelarse la identidad del supuesto topo de su familia: recibe un mensaje incendiario

La colaboradora de 'Sálvame' recibe un mensaje de la persona señalada llamándole "sinvergüenza"

“Esto es para nota ¡Ya está bien! No puedo más, no puedo ser el pim pam pum de todo el mundo", gritaba Carmen Borrego

Carmen Borrego: “Me siento como una gili***”

Según Kiko Hernandez, en la familia Campos hay un “topo” y nos ha desvelado su identidad: Gustavo, chófer y persona de confianza de María Terea Campos. Carmen Borrego decía desconocer la información, cree que de confirmarse sería el “peor puñal” que le podrían clavar a la presentadora y recibía un mensaje de Gustavo que le hacía abandonar el plató casi a gritos.

“¿Qué he dicho yo?”, decía la colaboradora, mostrando el mensaje a David Valldeperas. Al principio no quería desvelar la identidad del remitente, pero sí decía: “Esto es para nota ¡Ya está bien! No puedo más, no puedo ser el pim pam pum de todo el mundo, no puede ir todo el mundo contra la misma persona”.

La colaboradora recordaba que ella no había dado la información, que no la conocía, que su hermana no se lo había contado y decía no soportar más peso: “Intento levantarme todos los días, ser una persona normal y no hacer daño a nadie, yo no soy una mala persona, no lo he sido en mi vida”.

Carmen Borrego, entre lágrimas