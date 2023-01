Kiko Matamoros desmiente Kiko Hernández: “Nadie me va a convencer de que Gustavo es un topo de las Campos"

Hernéndez aseguraba que Gustavo, chófer y amigo íntimo de la familia, sería el topo que habría filtrado los datos de salud de María Teresa

Matamoros ha tomado la palabra para contradecir a su compañero: "Ha sido leal, protector, fiel, a María Teresa, hasta donde nadie puede llegar a imaginarse"

Tendría "información suficiente" para saber que no ha filtrado información

La pasada tarde el plató de ‘Sálvame’ fue testigo de cómo Kiko Hernández se subía al pulpillo para dar una noticia bomba: las Campos podrían estar siendo traicionadas por alguien muy cercano a ellas. El colaborador aseguraba que Gustavo, el chófer y amigo íntimo de la familia, sería el topo que habría filtrado los datos de salud de María Teresa y que habría llegado a grabar “más de mil horas de conversaciones”.

Después de recordar todo lo que había ocurrido, Kiko Matamoros tomaba la palabra: “A mí sí me gustaría decir una cosa. Yo no me juego el sueldo de un mes como se jugaba Kiko, yo me juego no volver a pisar un plató en Telecinco si es verdad lo que aquí se contó ayer”, comenzaba.

El colaborador, del lado de Gustavo

“Yo no dudo que Gustavo pueda tener alguna grabación. Pero estoy tan absolutamente convencido de que Gustavo sería incapaz de dar eso a la luz pública. Lo he vivido de primera mano, ha sido leal, protector, fiel, a María Teresa, hasta donde nadie puede llegar a imaginarse. Se ha tragado sapos y culebras para que María Teresa no sufriera”, continuaba.

Su respuesta a Kiko Hernández