Belén Esteban niega a Kiko Hernández y se pone del lado de las Campos en la polémica del topo: "Todos habéis hablado mal, tú, Belén, Gustavo y Ainhoa”

“Si yo me entero que tu madre tiene un cuidador y va contando lo más grande y no la trata al 100% ¿Te gustaría que te lo dijera? Cuanto antes se ataje, mejor”, respondía Kiko Hernández, pero Belén le replicaba que podría haberlo hecho en privado. Así lo hizo Kiko, que justificaba hacerlo público para defender a otros señalados como el topo de la familia.

La colaboradora negaba que Belén Rodríguez sea su fuente, dice haberlo escuchado en primera persona pero ni Kiko Hernández ni otros la creían: “Esas cosas que yo digo en privado lo hago también en público, puedes decir a la persona que te informa…”; “a mi no me informa nadie”, insistía Belén, pero Kiko continuaba: “Yo tengo la misma cara en privado que aquí, lo digo público y contigo no tienen esa cara”.

Y es que, según Kiko Hernández, en esas comidas Belén es “una de las afectadas”. Sin embargo, a la aludida no le importa: “Me da igual lo que digan de mí, que me pongan verde, yo sé lo que hago y lo que hagan los demás, no me importa”.