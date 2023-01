Belén Esteban explica por qué se ha ausentado de su puesto en 'Sálvame': "Decían que me habían echado"

Belén Esteban se ha ausentado de su puesto como colaboradora en 'Sálvame' durante las últimas dos semanas y ha querido acallar los rumores explicando el motivo de esta sonada ausencia. En Instagram, la 'princesa del pueblo' le ha contado a su millón de seguidores que no ha sido despedida, sino que estaba de vacaciones con su familia en la costa oeste de Estados Unidos.

"Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de 'Sálvame'... pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones. Doce días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando", ha comentado la de Paracuellos del Jarama en una publicación en la que se le puede visitando el parque temático 'Pacific Park' en Santa Mónica, una ciudad situada en California, muy cerca de Los Ángeles.