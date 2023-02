Belén Esteban cree que Kiko Hernández está "completamente enamorado" de Fran Antón: la reacción del colaborador

'Sálvame' debatía sobre si los colaboradores temen o no a Kiko Matamoros, Belén aseguraba que no tiene problemas en enfrentarse a él, tal y como le pasa con Kiko Hernández y ponía un ejemplo, su actitud cuando se dijo que Kiko podría tener algo más que una amistad con Fran Antón.

“¡Pues que vivan los novios!”, bromeaba Kiko Hernández, que negaba una y otra vez la información: “Sí me enfado porque como no hay nada, no puedes decir que lo crees y ya está”. A Belén le daba igual su desmentido y se basa en un argumento muy fácil: “Es muy sencillo, porque le veo feliz”.

Con este comentario, Belén demostraba que no tiene miedo a sus compañeros y dice lo que piensa. Lo mismo le sucede con Kiko Matamoros y es que, tras la polémica por la información sobre la presunta infidelidad de Marta López Álamo al colaborador, Belén no ha dudado en confirmar que ella lo sabía. No alertó a su compañero porque no dio crédito a la información pero acusaba a otros colaboradores de callarse.