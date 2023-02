Kiko Hernández emociona a Belén Esteban: "Poco se te ha dicho lo valiente que has sido para salir adelante"

Viendo la entrevista de Gloria Trevi en ‘Viajando con Chester’, Belén Esteban se emocionaba en 'Sálvame Naranja Plus' y es que, aunque sus problemas han sido distintos, la colaboradora no podía evitar mirar al pasado y reconocerse: “Hay que tener la fortaleza de decir ‘yo puedo”. Kiko Hernández asentía ante sus palabras y reconocía el valor que tuvo su compañera para superar sus problemas: “Poco se te ha dicho los coj*** que has tenido para salir adelante”.

“Yo no he vivido lo mismo que Gloria Trevi, yo he tenido mi problema pero cuando ella dije me sentía mayor con 30 años, yo a veces me sentía así”, confesaba Belén Esteban, pero explicaba: “Tengo muchos defectos pero ahora me miro al espejo y me veo la tía más guapa, más atractiva y con más ganas de vivir”.