Belén Esteban manda un mensaje a sus haters: "A los que me llamáis fea, quitaos el bigote"

" El 25 de abril me rompí la pierna y me operé el 6 de mayo . Gracias a Dios sigo con mi rehabilitación. Porque vaya a un concierto puedo bailar, y no voy a dar más explicaciones de mi pierna, yo sé por quien lo digo", ha dicho muy seria en 'Sálvame Naranja Plus'.

"Coincido con Chelo en rehabilitación muchos días, llevo 20 tornillos y dos placas, que no es tontería. No es por las redes, que por cierto, a los que me insultáis es que ni os bloqueo, me da igual, pero a las que me llamáis fea, quitaros el bigote, que os llega el bigote hasta aquí", ha explicado provocando las carcajadas en plató.