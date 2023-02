Marina Ruiz se rompe ante las comparaciones con Anabel Pantoja e insinúa: "Ella manda indirectas"

Marina no quiere hablar de lo que tuvieron Omar y Anabel. Es más, ante la preguntas sobre si han empezado los trámites del divorcio, se ha negado a responder lanzando un reproche a los colaboradores de ‘Sálvame’: “Me lo preguntáis porque sois amigos de Anabel y a mí ese tema no me incumbe”.

Pero ¿Cree que Anabel sigue sintiendo algo por Omar? En su opinión, se trata de pullas “raras” aunque añadía que no sabe qué piensa: “Yo no estoy en su mente, yo me quedo con lo que me demuestra”.