Marina Ruiz aparece en directo en ‘Sálvame' desde ‘Pozo izquierdo’ : ‘’Yo me caso en mi pueblo’’

‘’ ¿Te gustaría casarte con Omar como hizo en su día Anabel Pantoja?’’, proseguía el presentador, ‘’Sí, casarme sí, pero ya hemos dicho que en la playa negativo. Visto lo visto en la playa no. Yo me caso en mi pueblo’’, aseguraba Marina entre risas.

Jorge ha querido preguntarle también sobre la boda de Anabel: ‘’ ¿Que te pareció su boda?’’, a lo que con total sinceridad Marina respondía: ‘’Sinceramente no la he visto, lo único que sé es que duraron muy poco. Yo sé que si me caso me casaré sabiendo que lo quiero para toda la vida’’.