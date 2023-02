Amor Romeira revela lo que le dijo Marina Ruiz sobre Anabel Pantoja en los inicios de su relación con Omar

"Me llega a decir que ella se imagina tomando café los cuatro", asegura Amor, que en un directo de Instagram ha comentado que su decepción con Marina se produce principalmente porque se coloca en el croma del plató para que sustituyan la cara de Anabel por la suya en el día en el que se casaron en La Graciosa. "Yo he ido a 'Sálvame' y tú en una pantallita ves el croma y si no te gusta te levantas y te quejas al director, como yo he hecho otras veces", ha comentado la exconcursante de 'Gran Hermano'.