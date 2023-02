Terelu Campos sorprendió a todos demostrando su apoyo públicamente a Borja Estrada. La presentadora de 'Sálvame' cree que no puede responsabilizarle por lo que le pasara con su padre, Pipi, y apuntaba que, si el ganador de 'Pesadilla en El Paraíso' no era Antonio Montero, le gustaría que ganara él. Tras estas palabras, la presentadora se ha reencontrado en directo con él durante la emisión de 'Sálvame Naranja Plus'. Un momentazo entre bromas que han tenido mucho que ver con Pipi y que ha terminado con un pacto.

"Venga usted aquí, ganador", decía Terelu a Borja tras interceptarle en el pasillo de la cadena. Apenas unas horas después de proclamarse ganador de 'Pesadilla en El Paraíso', se producía el reencuentro entre la presentadora y el hijo de su expajeja, a quien no veía desde hace casi 20 años. El momento empezaba entre bromas y es que la casualidad quería que Borja estuviera comiéndose una porra: "Yo no mojo el churro", bromeaba ella.

"Tengo que decir una cosa ¿Sabes que me emocioné? Te lo prometo", confesaba la presentadora y él asentía: "Me conociste muy pequeñín y hacía mucho que no me veías". Además, él correspondía explicando que las palabras que le dedicó Terelu emocionaron a su madre: "Se puso a llorar con lo que dijiste"; "¡Qué mona!", respondía la presentadora.