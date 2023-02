Ana Obregón aclara a María Patiño si tuvo algo con Maradona: "Cuando jugaba al fútbol en España me mandaba flores, pero de romance nada"

Y ha contestado directamente a la pregunta: "Te agradezco que me hayas hecho reír con eso de un romance con Maradona, para nada, corazón". Aunque explica algunas cosas: "Lo que si es verdad que cuando estaba jugando en España me mandaba muchas flores y también es verdad que le vi cuando yo vivía en Los Ángeles, pero de romance nada de nada". Y termina con un mensaje muy claro: "Por cierto, aunque no sea futbolera, Maradona era un genio y le tenía mucho cariño".