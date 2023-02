El tremendo zasca de María Patiño a Kiko Matamoros: ''Para tí no era despecho''

La nueva canción de Shakira en colaboración con Karol G ‘TQG’ ha traído mucha polémica al plató de ‘Sálvame’ . Los colaboradores del programa no han podido evitar dar su opinión respecto a la canción, la cual es un sin parar de dardos tanto a Piqué como a Clara Chía.

En mitad del debate que se ha generado, Kiko Matamoros ha indicado que el nuevo hit es ‘’de primero de despecho’’ y ha continuado explicando que ‘’la primera asignatura que dan en esa carrera es hacerle llegar a la otra…’’, pero no ha podido terminar la frase. María Patiño le ha interrumpido : ‘’ ¿La estudiaste tú esa carrera también?

El tremendo zasca de la presentadora a Matamoros ha causado el aplauso del público y las risas entre los colaboradores, pero Kiko no se ha quedado callado : ‘’La hemos estudiado todos en la vida yo creo, ¿no?’’. María ha continuado ‘picando’ a Kiko y se ha referido a su relación pasada indicando que él estuvo ‘’10 años estudiando la carrera’’.

Pero ahí no se ha quedado la cosa, Patiño ha seguido enfatizando en el tema y mientras se levantaba de su asiento ha gritado: ‘’Hay unos que lo estudian más que otros, tu estuviste 10 años estudiando la carrera porque yo lo recuerdo, pero para ti no era despecho’’.

Kiko Matamoros ha querido defender su postura: ‘’Yo no le tengo que decir a nadie ‘me está llamando porque se vino a vivir conmigo’, por lo tanto no tenía ninguna la necesitad de decir eso y nunca me lo iría a decir’’.