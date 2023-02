Bertín Osborne dijo en ‘Déjate querer’ que no sabía qué era estar enamorado. “Eso es una sensación, tú sientes que se te para el mundo alrededor cuando estás con alguien. A mí eso no me ha pasado”, aseguró.

Sus palabras llamaron mucho la atención, sobre todo a su exmujer, Fabiola, con la que compartió su vida durante 20 años. La venezolana reaccionó a estas declaraciones con sorpresa y dolor: “Después de tantos años juntos viviendo tantas cosas, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, la verdad es que me sorprendió mucho. (…) No lo reconozco. Me merezco un poco más de respeto”, aseguró.

Bertín Osborne aclara sus palabras

Tras la gran polémica surgida alrededor de su entrevista con Paz Padilla, Bertín Osborne ha querido aclarar el significado de sus palabras. “Llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Todo esto es muy relativo y eso es lo que quise explicar”, comenzó.