El exnovio de Alma Bollo rompe su silencio: “No temo a nadie ni he hecho nada malo para que me salpique”

Juanjo Peña fue pareja de Alma Bollo y tienen una hija en común. Sin embargo, la ruptura de la pareja llegó pocos meses después del nacimiento de Jimena y, ante la entrada de Alma en ‘Supervivientes’, Juanjo nos habla de su carácter, de lo “precipitado” de su decisión ya que nunca quiso participar de la televisión y se niega a hablar de los motivos de su separación: "Me lo guardo, mientras esté concursando os haréis una idea”.

Lo que no acaba de entender Juanjo es la decisión de Alma dado que siempre se ha mantenido al margen de los medios: “Una vez que ha dado el paso y meterse de lleno en la televisión tanto que no quería, imagino que intentará mantenerse ahí todo el tiempo que pueda de una manera o de otra”.

Sin embargo, la noticia no le ha sorprendido, aunque sí lo ha hecho la “precipitación”: “La familia es una vía que tiene y, cuando les haga falta, pues pueden acudir a ella”.

A pesar de la relación que tuvieron, Juanjo no se ha puesto en contacto con la hija de Raquel Bollo ante su inminente participación en el reality. Eso sí, negaba que le dé miedo su entrada: “No le temo a nadie ni a nada ni he hecho nada malo para que me salpique”.