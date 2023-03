El complicado salto del helicóptero de Patricia Donoso: "¡No me tiro!"

Los concursantes de 'Supervivientes 2023' se han enfrentado al salto de helicóptero

"No puedo", aseguraba la participante

"Estoy muerta", aseguraba muy asustada

El salto en helicóptero de 'Supervivientes 2023' no ha sido igual para todos los concursantes. Algunos se han lanzado al agua con gran facilidad, mientras que para otros, ha sido una complicada tarea. Es el caso de Patricia Donoso, que con mucho miedo, ha tardado mucho en decidirse.

"¿Cómo estás?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez. "Se me sale el c*** por la boca", respondía ella muy asustada. "Estoy muerta. Por culpa tuya estoy aquí", aseguraba. "Ahora que se me está ocurriendo", comentaba el presentador. "¿Qué guarrerías harías en un helicóptero?".

"Las que ya hemos hecho Charles yo", aseguraba Patricia. "No te lo crees ni tú, ni Charles, ni la hélice del helicóptero", respondía Jorge Javier Vázquez. "No te lo crees tú que eres una envidiosa y no te comes nada", le decía ella. "Pues por decirme eso les voy a decir que suban 15 pies el helicóptero", amenazaba Jorge.