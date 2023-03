El padre de Yulen Pereira, sobre Anabel Pantoja: "A ella no le gusta que su pareja sea un personaje mediático ¿Crees que con Yulen va a cambiar? ¡Pues no!"

Desde la redacción del programa le comentaban que hay rumores que apuntan a que a Anabel Pantoja no le hace mucha gracia la participación de su suegra en el reality y él replicaba: "Hay cosas en la que no me puedo meter, ella sabrá lo que realmente piensa sobre ciertas cosas. Ella lo ha dicho: No me gusta que mi pareja sea un personaje mediático'. Si eso te responde... ¿Crees que con Yulen va a cambair? ¡Pues no!