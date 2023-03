Belén Esteban lanza una pulla a Yulen Pereira tras su ruptura con Anabel Pantoja: "A veces es mejor estar sola que mal acompañada"

Yulen Pereira ha roto con Anabel Pantoja. Belén Esteban siempre apostó por la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, de hecho, plantó cara a quienes no se creían su amor. Por ello, la colaboradora de 'Sálvame' no podía disimular su enfado tras conocer la noticia de la separación y hablar con su amiga sobre la ruptura. Por ello, le ha dado un consejo a Anabel y ha lanzado una pulla al esgrimista...

“No voy a traicionar a mi amiga”, advertía Belén, que no desvelará los detalles de su conversación. Pero, preguntando cuál era su cámara, la colaboradora decía unas palabras: “Lo único que voy a decir es qué pena, que cuando una persona da tanto por amor, no se la valore o se piense en otras cosas”.

La colaboradora conoce todos los detalles de la ruptura, pero lanzaba unas palabras a modo de pulla: “Sé lo que le he dicho a ella y en la vida, a veces, es mejor estar sola que mal acompañada”.

Sí que apostó por su historia de amor, quiere que su amiga sea feliz y Yulen siempre la ha tratado "fenomenal" cuando la ha visto pero, tras saber lo ocurrido, Belén le ha dado un consejo a Anabel: "Le he dicho que mire por ella".

"¡Qué bonito apostar por el amor y arriesgarte!", decía irónica Belén y recordaba que Anabel se ha ido de viaje a América pero ha estado "trabajando" y "no de fiesta": "¡Qué bonito que, con todos mis respetos a Yulen, des todo en una relación y cuando llegas te encuentras cosas que no te gustan".

Belén Esteban no es la única que se ha mojado. Para Rafa Mora esta es la “crónica de una separación anunciada” y es que ya dijo que no apostaba por la relación aunque sí por Anabel: “La he visto súper entregada, pero para mí era una pareja antinatural”.