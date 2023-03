El cariñoso mensaje de Belén Esteban a Anabel Pantoja tras su ruptura con Yulen Pereira: "No sabes lo que te quiero"

Este sábado, el programa ' Fiesta ' confirmaba en exclusiva la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira . El motivo de la separación habría sido una infidelidad por parte del pertiguista olímpica, crisis que la pareja no habría podido superar.

La colaboradora de ' Sálvame ' ha subido una fotografía en la que aparece junto a Anabel Pantoja: " Mi amiga. No te imaginas lo que te quiero ", escribe como gesto de apoyo y cariño a Anabel en estos duros momentos.

Ante toda la información que se estaba manejando en plató, Amor Romeira se mostraba muy enfadada. Le parece injusto que tachen a Anabel de "tener una nueva ilusión" cuando "ella llega de la gira con la ilusión de ver a su novio y él la deja". Es la propia Amor quien le habla de estas infidelidades dos días después de que Yulen corte con ella. "Yo le conté todo y ella me dijo 'ahora entiendo por qué me ha dejado', pero yo no sabía que lo habían dejado", es parte del testimonio de Amor.