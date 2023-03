Kiko Hernández habla más sincero que nunca sobre Fran Antón: "Somos amigos ¿Que mañana surge algo más? Puede surgir ¿Que no surge nada? Pues no"

Tras ser cazado paseando por la Quinta Avenida de Nueva York con Fran Antón, Kiko Hernández regresaba a 'Sálvame'. Explicaba que le habían regalado este viaje y que eligió a Fran como acompañante, pero insiste en que ahora mismo solo les une una amistad: "¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir ¿Qué el día de mañana no surge nada? Pues no surge nada”.

Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra. No sabe si Kiko y Fran son pareja, no puede decirlo, pero sí cree que Kiko debería dar un paso al frente si lo son: "Si está con Fran Antón, creo que debería decirlo (...) En 2023 creo que todos los que salimos en televisión tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad y cierta parte de altavoz”.

“Desde entonces soy muy feliz, con esto no quiero decir que eso sea cierto, no le voy a poner nombre a nada, ahora mismo digo y lo diré siempre, soy amigo de esta persona y de mucha gente ¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir ¿Qué el día de mañana no surge nada? Pues no surge nada”. Además, recordaba que en 20 años “nunca” ha hablado de su vida privada: “Nunca me he sentado a contar, cuando salgo de aquí, pongo las llaves y es mi vida”.