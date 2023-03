Isa Pantoja se moja tras la ruptura de su prima Anabel y Yulen Pereira: "No me lo esperaba"

Isa Pantoja lanzaba una pulla: “Me ha dicho que no me pronuncie y yo, como la quiero, al contrario que otras personas, cuando me dicen que me calle, yo me callo”

Isa Pantoja cree que su prima Anabel necesita tiempo para asimilar la "separación"

Visto en 'Sálvame Naranja Plus'

Isa Pantoja no ha dudado en mojarse tras la ruptura de su prima, Anabel Pantoja, y Yulen Pereira. Cree que lo que se ha especulado sobre los motivos son solo “rumores” pero sí confesaba que no se lo esperaba. Isa se ha enterado por Anabel de lo sucedido pero no quiere dar detalles porque así se lo ha pedido su prima: “Yo, como la quiero, cuando me dicen que me calle, me callo”.

Lydia Lozano interceptaba a Isa Pantoja en su llegada a Telecinco. La colaboradora le preguntaba qué le parecía que Yulen Pereira haya roto su relación con su prima, Anabel Pantoja, y la aludida no se cortaba.

“No me lo esperaba”, confesaba Isa y añadía que se enteró por su prima: “Me lo contó Anabel, no me he enterado por late”. Eso sí, se negaba a entrar en detalles porque así se lo ha pedido la influencer.

La pulla de Isa Pantoja

Isa no respondía y aprovechaba para lanzar un dardo: “Me ha dicho que no diga nada, que no me pronuncie y yo, como la quiero, al contrario que otras personas, cuando me dicen que me calle, yo me callo”. Eso sí, se negaba a decir a quién se dirigía esta pulla.