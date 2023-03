Lo que Kiko Hernández nos ha contado de Fran Antón: de la primera portada a su viaje a Nueva York

Kiko Hernández y Fran Antón han sido fotografiados paseando juntos sor la Quinta Avenida de Nueva York. A su regreso, el colaborador de 'Sálvame' hablaba como nunca, apuntaba que es un muy buen amigo y añadía: "¿Que mañana surge algo más? Puede surgir ¿Que no surge nadas? Pues no". Pero ¿Qué nos ha contado Kiko de su relación a lo largo de todos estos meses? ¿Cómo ha evolucionado?

Además, como prueba de que no mentía y que no trataba de proteger su vida privada como siempre ha hecho, el colaborador hacía una confesión que sorprendía a todos: "Desde que estoy en 'Sálvame', he tenido dos parejas".