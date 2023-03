Anabel Pantoja desvela un detalle de su ruptura con Yulen Pereira que da un giro a la historia: "Alucinó"

En una conversación telefónica, Anabel le ha explicado que ella no sospechaba que iba a producirse el desenlace de su relación. La influencer contaba que cuando regresó de la gira de Isabel Pantoja por América, se fue a la casa que compartía con Yulen a cambiarse de ropa y fue él quien le citó en un restaurante.

Ella acudió con un amigo porque tenía previsto quedarse en su casa a pasar la noche, pidieron la tan mencionada paella de solomillo y Yulen le dio la noticia. Sin embargo, Anabel no se lo esperaba para nada porque tenían planeado viajar a París esa misma madrugada.

Yulen le había hecho este regalo y llevaban meses planeándolo: “Se encuentra que, a pesar de que tenían un viaje para irse juntos, él le dice que no quiere seguir con ella (…) Ella alucinó”.

Eso sí, la influencer le reconocía que llevaban tiempo “con muchos tira y afloja” en la relación. De hecho, reconocía que tiene razón en su sospecha. Y es que María, cuando coincidió con Anabel en enero, la vio poco emocionada con Yulen: “Dice que, efectivamente, si no estaba tan eufórica es porque la relación estaba haciendo aguas”.

Finalmente, 'Sálvame' emitía la conversación en la que podíamos escuchar no solo a María, también a Anabel Pantoja. La influencer explicaba que nada más llegar de la gira fue a su casa a ver a Yulen y cambiarse de ropa. Luego, fueron a un restaurante con un amigo y ya allí le dio la noticia después de que ella insistiera mucho en preguntarle qué le pasaba: "Yo no tenía ni p*** idea de que me iba a dejar".