Belén Esteban se cabrea en 'Sálvame': "Si queréis montar un cisco con mi marido, lo lleváis claro"

Kiko se echaba a reír y preguntaba: "¿Dani Dj fue pareja tuya?" Belén continuaba enfadada pero lanzaba una advertencia: "Si queréis montar un cisco con mi marido, lo lleváis claro"; "¡No saques las cosas de quicio, no te vuelvas loca!", replicaba el colaborador, que matizaba sus propias palabras: "La persona que viene tiene vínculos con Canarias con una expareja de Anabel y de Belén, que no se le hagan los dedos huéspedes a nadie".

"¡Cuando se habla de la expareja de tu novia Marta te pones como los basiliscos! ¡Cuidadito!", replicaba Belén y dejaba claro: "Gracias a Dios, estoy felizmente casada. Yo no he estado con un ex mío en Canarias".