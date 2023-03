Carmen Gahona anima a Alma Bollo a que se quite el apellido de su padre

En el día del padre, Alma Bollo se sinceró sobre Chiquetete, nos contó cómo no tuvo relación con él y cómo le vio en la calle pero la evitó. La concursante de ‘Supervivientes’ nos explicaba que ha valorado quitarse el apellido Cortés, pero finalmente no lo hizo tras su muerte.

Ante sus palabras ha respondido la viuda del cantante, Carmen Gahona, que decía no ver el reality y se preguntaba: “¿Con quién no se portó bien Antonio?”; “con Alma”, respondía el reportero; “es que no me voy a pronunciar en eso”, insinuaba ella.