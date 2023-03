Omar Sánchez acusa a Anabel Pantoja: "Hace cosas por detrás"

Rafa Mora apuntaba que Anabel Pantoja desapareció en un momento determinado del carnaval de Maspalomas tras el reencuentro con un chico “al que no ha olvidado”. El colaborador de 'Sálvame' descartaba que se tratara de Omar Sánchez pero hablaba con el aludido, que decía no extrañarse de esta actitud de su ex.