El monumental cabreo de Anabel Pantoja: echa a correr ante las preguntas de la prensa

Tras asegurar que es hijo de Bernardo Pantoja, Luis Manuel se sometía al 'PoliDeluxe ' donde, además, confesó haber tonteado con Anabel Pantoja cuando ya conocía la posibilidad de que pudiera ser su hermana. Más conocido como Pinocho, afirmó que apenas eran unos adolescentes y la influencer no podía evitar su enfado ante las preguntas de la prensa.

Nada más ver a la prensa, Anabel echaba a correr: "No corras, por favor", le pedía el reportero, que se disculpaba por las preguntas. Sin embargo, ella no le hacía caso: "Disculpa que me vaya".