La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo está cada vez más cerca. La pareja ya ha empezado a enviar las invitaciones y el colaborador de ‘Sálvame’ ya advirtió que iba a invitar a todos sus hijos, con lo que aludía también a Anita, con quien no tiene relación desde hace meses... Pero ¿Irá?

La prensa ha preguntado a la influencer si asistirá o no a la boda de su padre y aprovechaba para hablarnos de la de su amiga Loreto: “Esa es la boda que tengo, me hace tremenda ilusión”.

La reportera insistía en preguntar por la de su padre y Anita, cambiando el gesto, respondía: “No te comento nada de eso, no es nada nuevo, me mantengo al margen”.

Quien también eludía la polémica era la novia, Marta López Álamo: “No voy a decir nada de eso”. Eso sí, dejaba caer que aún no ha enviado las invitaciones y explicaba que enviarán una previa porque las físicas vienen de fuera pero no quieren hacer esperar a los invitados y que así puedan organizarse con margen.

Molesto por cómo ‘Sálvame’ había tratado las declaraciones de su prometida, Kiko Matamoros respondía: “Entre las preocupaciones de mi pareja está mi bienestar, la relación con mis hijos y todo lo que concierne a mis hijos y a mí (…) Ese juicio de valor diciendo que le importa poco está sobrando. Hay cosas que no me hacen gracia”.

Eso sí, se negaba a responder sobre Anita: “No voy a hablar ni de ella ni de mi situación con ella ni de mi relación por respeto a mi hija”. De hecho, no quería decir si le enviará la invitación o no, pero ratificaba que quiere a todos sus hijos en el enlace: “Todos mis hijos. Que vayan o no vayan es cosa suya”.