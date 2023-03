Belén Esteban: "Joana Sanz cree a la víctima"

A pesar de confirmar su separación, Joana Sanz ha vuelto a visitar a Dani Alves en prisión. Belén Esteban transmitía que la visita no era para abordar cuestiones económicas sino para ver cómo se encuentra pero reiteraba que ha tomado una decisión en firme: "Ella se ha separado de una persona a la que quiere, eso es muy duro pero la situación le puede más porque cree a la víctima", decía la colaboradora de 'Sálvame'.

Belén Esteban apuntaba que probablemente Joana "no gestionó bien" al principio la situación y añadía que se arrepiente de ciertas cosas. Es más, confesaba que se siente "utilizada" no por su abogado actual, sino por la anterior: "Le dijo que hiciera el vídeo y que lo colgara, cosa que no quería".