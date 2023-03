Kiko Hernández conocía lo de Ana Obregón: "A las tres semanas de morir Aless, Lecquio quiso saber a través una tercera persona cómo hice yo el proceso"

‘’Yo sabía la noticia, desde que fallece su hijo. Al cabo de las tres semanas, Alessandro Lecquio a través de una persona quiere saber cómo he hecho yo el proceso, dónde he acudido yo a hacer el proceso y bueno, información’’, ha confesado Kiko Hernández.

Jorge Javier ha querido intervenir y ha explicado que él no sabía absolutamente nada de lo que ha contado Kiko. Acto seguido, el colaborador ha querido recalcar que él pese a no ser amigo ni de Ana Obregón ni de Alessandro Lecquio, le parecía un tema demasiado íntimo como para ir contándolo.

‘’Alessandro Lecquio no solamente se pone en contacto conmigo si no que ayuda a Ana Obregón en toda la gestión de buscar un abogado , buscarlo aquí, dónde se puede hacer el proceso, en qué estado de Estados Unidos…Y la decisión la toma justo, ya te digo, acababa de fallecer justo Aless ’’, continúa explicando Kiko.

El presentador ha querido saber cuál era la posición de Lecquio respecto al tema: ‘’Yo creo que ha apoyado en todo momento a Ana’’, ha indicado Kiko y ha continuado explicando que, pese a que la apoyaba, él no compartía la decisión.

‘’Yo creo que lo habrán discutido. Es importante el tiempo, hablo de tres, cuatro semanas después de fallecer su hijo. A las cuatro semanas, yo creo que no te puedes poner a buscar la posibilidad de buscar una gestación subrogada, me parece que el proceso no se ha llevado bien, creo, es mi opinión’’, ha opinado el colaborador.