La mujer de Ginés Corregüela conocía sus aventuras: "Ginés ha estado a la vez conmigo, con Luisa y con Yaiza"

Isabel asegura que la primera vez que pilló a Ginés Corregüela con su amante fue hace diez años

Isabel cree que la actual pareja de Ginés le ha influenciado: "Esa sí que es muy lista. Él es muy tonto. No hay que echarle mucha tierra encima la pobre hombre, ha hecho las cosas sin pensar"

Visto en 'Sálvame Naranja Plus'

Isabel Hurtado, mujer de Ginés Corregüela habla de su relación en una exclusiva que ha concedido a la revista 'Lecturas'. Rompe así su silencio la mujer del concursante de 'Supervivientes' y confirma que estaba al tanto de la doble vida amorosa de su todavía marido.

"Ha sido muy cromañón, él me ha vigilado siempre", dice Luisa que le define como una persona a la que no le gustaba hablar, que no le apetecía ir a ningún sitio y que se quedaba dormido mientras ella preparaba la comida.

De hecho, su hija relata que con él ha tenido "muchas carencias" porque apenas ha estado con ella: "Me han faltado muchas cosas, no me puedes pedir que te apoye y tenga una conversación".

Las infidelidades de Ginés Corregüela

Isabel pilló a Ginés en dos ocasiones con Luisa y relata que se gustan desde hace tiempo: "La primera vez que le pillamos fue hace diez años, es un amor 'retenío". De hecho, cuenta que aún no han roto su relación: "Luisa tiene pruebas de que ha estado hablando con ella antes de irse a Honduras".

Acabó por pedirle el divorcio y, aunque no tiene los papeles, la cuestión ya está arreglada. Eso sí, según su testimonio, Ginés habría intentado resistirse: "Me dijo que le perdonara, que podíamos seguir como estábamos (...) Hemos estado varias veces a punto de divorciarnos, pero él a mí no me quiere dejar". De hecho, parece que el concursante se despidió de ella con una nota antes de marcharse al concurso: "Hasta el último momento estaba dispuesto a todo".

Sin embargo, la respuesta de Isabel no pudo ser más clara: "Espero que lo de tu nueva pareja te dure. Vive tu experiencia y deja ya las cosas que no llevan a ningún lado. Cumpliste tu sueño de tener sexo cuando has querido y ahora tienes la oportunidad de cumplir el de la televisión aprovéchalo".

Isabel Hurtado ataca a la actual pareja de Ginés

Además, se mostraba muy crítica con Yaiza, actual pareja de su ex: "Esa sí que es muy lista. Él es muy tonto. No hay que echarle mucha tierra encima la pobre hombre, ha hecho las cosas sin pensar".